Um homem morreu hoje no despiste de um motociclo em Nogueira do Cravo, no concelho de Oliveira de Azeméis, segundo as autoridades de socorro locais.

O despiste ocorreu na Avenida dos Descobrimentos, na vila de Nogueira do Cravo, e causou a morte de um homem de 38 anos, adiantou fonte dos Bombeiros Voluntários de Fajões. O alerta foi dado cerca das 20:30, tendo acorrido ao local, além da GNR e dos bombeiros, uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM e uma ambulância de Suporte Imediato de Vida de Oliveira de Azeméis. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram