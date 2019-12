Um rapaz de cinco anos convidou os seus colegas de escola primária para assistirem à sessão em que seria dado por concluído o seu processo de adoção.

A situação passou-se esta quinta-feira num tribunal no Condado de Kent, estado de Michigan, Estados Unidos.

“O Michael trouxe toda a sua turma de jardim de infância com ele hoje para testemunhar a sua adoção”, pode ler-se numa publicação no Facebook.

A publicação no Facebook já teve mais de cem mil partilhas.

As crianças e os professores celebraram com aplausos quando o Michael e os pais bateram com o martelo do juiz para oficializar o momento, como se pode ver neste vídeo partilhado pelo tribunal no Twitter.

Na própria conta do tribunal nesta rede social surge uma fotografia do momento.

Durante a sessão, cada uma das crianças teve oportunidade de se apresentar e de explicar porque estava ali a celebrar com o amigo, descreve a BBC.

“O Michael é o meu melhor amigo”, disse um dos rapazes.

“Chamo-me Lily e adoro o Michael”, contou uma rapariga.

“Começámos o ano letivo como uma família. A família não está no ADN. Família é apoiarmo-nos e amarmo-nos”, disse a professora das crianças.

Esta quinta-feira foi Dia da Adoção no Condado de Kent e 37 crianças foram oficialmente recebidas pelas suas novas famílias, contam as autoridades locais no Facebook.