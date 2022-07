O Alto Representante da União Europeia para a Política Externa pediu hoje à Rússia que "aceite a sua responsabilidade e coopere" no caso do derrube do avião MH17, que provocou a morte de 298 pessoas, há oito anos.

Josep Borrell afirmou que a guerra que a Rússia desencadeou “é uma memória dolorosa” do que ocorreu a 17 de julho de 2014, quando o avião da Malaysia Airlines que seguia de Amesterdão para Kuala Lumpur se despenhou após ter sido atingido por um míssil, quando sobrevoava o leste da Ucrânia, durante o conflito que culminou com a anexação da Crimeia. Na véspera do aniversário, o chefe da diplomacia europeia reiterou o “pleno apoio” da União Europeia aos esforços que estão a ser feitos para “apurar a verdade e conseguir justiça” para as vítimas e suas famílias, permitindo que os responsáveis prestem contas. Atualmente um tribunal dos Países Baixos está a julgar quatro suspeitos, três russos e um ucraniano, todos à revelia, pela sua alegada responsabilidade no derrube do avião, esperando-se uma sentença para finais deste ano. O Ministério Público holandês considera-os culpados e pediu prisão perpétua para os quatro. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram