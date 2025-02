Segundo o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela o alerta para a situação da primeira vítima mortal foi dado às 09:07, na Rua do Rodrigo, na zona urbana da Covilhã, onde foi encontrada uma mulher de 45 anos morta, junto de um homem de 50 anos, por inalação de monóxido de carbono.

A mesma fonte adiantou à agência Lusa que no local estiveram dez operacionais, apoiados por dez veículos, entre os quais a Polícia Judiciária.

O comandante dos Bombeiros Voluntários da Covilhã (distrito de Castelo Branco), Luís Marques, acrescentou que, apesar das manobras de reanimação, o óbito foi declarado no local.

Luís Marques acrescentou que foi acionada uma outra viatura, para o homem de 50 anos que se encontrava na mesma casa, mas que este não chegou a ser encaminhado para o hospital.

O comandante dos Bombeiros da Covilhã adiantou que a PSP, “perante a situação que encontrou, entendeu que seria um cenário a avaliar” e a Polícia Judiciária tomou conta da ocorrência.

Ao que a Lusa apurou o homem tem cadastro por crimes violentos e estará a ser ouvido pela PJ, para apurar as circunstâncias em que a mulher terá morrido.

Num outro alerta, às 10:05, para uma abertura de porta, as autoridades encontraram no interior de uma casa sem condições de habitabilidade o cadáver de um homem de 49 anos, perto da chamada Casa do Conde, à entrada do Parque Florestal da serra da Estrela.

Para o socorro foram mobilizados oito operacionais e cinco viaturas.