Numa publicação na rede social Facebook, a vereadora que vai ser julgada pelo crime de ofensa a pessoa coletiva, partilha a posição do vereador do PS Manuel Pizarro que na reunião camarária de hoje se disse "atónito" com o comportamento da autarquia, acusando o executivo de Rui Moreira de utilizar os serviços e o dinheiro municipal para "coartar a liberdade de expressão".

"Manuel Pizarro fez uma intervenção que obviamente aprecio e que considero justa. Porque não podemos viver numa sociedade em que haja intimidação e delito de opinião", escreve na referida publicação, sublinhando que "este assunto ainda vai no adro".

O caso remonta a agosto do ano passado, quando Odete Patrício fez uma publicação na sua página de Facebook a criticar processos de licenciamento na Câmara do Porto, demonstrando desacordo com a autorização de construções junto à Ponte da Arrábida.

Numa resposta a um comentário, segundo avança do JN na sua edição de 15 de outubro, a vereadora escreveu: "Não me parece que tenha sido incompetência. De forma alguma" e "Money makes the world go round" (o dinheiro faz o mundo girar).