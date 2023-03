A 3 de março, a lista que contém os nomes dos alegados abusadores no seio da Igreja Católica foi entregue aos bispos em Fátima. Uma semana depois, algumas dioceses já agiram e informaram ter afastado padres, mas são uma minoria.

"A Igreja em Portugal abrange 20 dioceses, agrupadas em três províncias eclesiásticas, e o Ordinariato Castrense (Diocese das Forças Armadas e de Segurança)", explica a Conferência Episcopal Portuguesa (CEP).

O SAPO24 contactou as dioceses para tentar obter respostas quanto ao número de casos apontados e às medidas em vigor ou em vias de serem tomadas, mas nem todas responderam — como é o caso de Braga, Guarda, Lamego e Porto. Por outro lado, há também quem esteja a reunir dados para comunicados futuros e quem diga que ainda não teve acesso ao documento com os nomes.

Outro caso frequente apontado pelos bispos é o facto de surgirem nomes de sacerdotes já falecidos, nomes desconhecidos ou de pessoas que já foram investigadas e que viram os processos arquivados, não se justificando por isso nova investigação.

Vejamos então o que se sabe até agora.

Algarve

Em comunicado enviado ao SAPO24, a Diocese do Algarve aponta que a Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais na Igreja em Portugal entregou "uma lista com dois nomes de sacerdotes, alegados abusadores".

"Um dos nomes refere-se a um caso que a Diocese do Algarve teve conhecimento em outubro de 2021 e que desencadeou imediatamente a investigação prévia, com informação ao Ministério Público, cujo resultado foi enviado para a Santa Sé, a qual, após a análise do processo, indicou que o mesmo devia ser arquivado", é explicado.

Por sua vez, "o segundo nome indicado não corresponde a nenhum sacerdote incardinado na Diocese do Algarve, nem se encontra nos arquivos diocesanos alguma referência a seu respeito".

Nesse sentido, D. Manuel Quintas, bispo do Algarve, "já informou a Comissão Independente (Grupo de Investigação Histórica) desta ocorrência, ficando a aguardar uma informação adicional sobre este assunto".

Angra

A diocese de Angra, nos Açores, suspendeu de funções dois padres que estão a ser investigados por alegados casos de abuso sexual de menores.

Em comunicado, o bispo de Angra, D. Armando Esteves Domingues, revela que, da lista que lhe foi entregue pela Comissão Independente para o Estudo dos casos de Abuso Sexual de Menores na Igreja Católica em Portugal “constam dois nomes: um sacerdote de São Miguel e outro da ilha Terceira”.

“O bispo diocesano já falou com ambos e, em conjunto, acordaram que os sacerdotes em causa ficarão impedidos do exercício público do ministério até ao final do processo de investigação prévia, que já foi iniciado na diocese e de acordo com as normas canónicas. Igualmente seguirá a participação ao Ministério Público”, acrescenta o comunicado.

Na nota, D. Armando Esteves Domingues sublinha que “esta decisão não é uma assunção de culpa dos próprios, nem uma condenação por parte do bispo diocesano”, mas sim o cumprimento do que o Papa Francisco tem recomendado como norma e prática da Igreja em matéria de abusos.

No total, a Comissão identificou denúncias relativas a oito casos de alegados abusos ocorridos em sete concelhos dos Açores: dois nas Velas e um na Calheta, ilha de São Jorge; um no Faial; um em Angra do Heroísmo e um na Praia da Vitória, na Ilha Terceira; um no concelho das Lajes e outro em São Roque, ambos na ilha do Pico.

“Estes alegados abusos terão sido cometidos entre 1973 e 2004, por pessoas diferentes”, quatro das quais — três sacerdotes e um leigo — já faleceram.

Aveiro

À CNN, a Diocese de Aveiro referiu que o bispo recebeu um envelope com três nomes. Desses, só um está no ativo e teve o seu processo arquivado pelo Ministério Público e pela Santa Sé, "por falta de provas". Os outros dois já morreram.

Beja

Em entrevista à SIC, na terça-feira, D. João Marcos, bispo de Beja, referiu que existem "nove situações" na diocese, mas alegou desconhecer os nomes porque saiu mais cedo da reunião da CEP.

O bispo adiantou ainda que nem todos os casos que apontou tiveram seguimento. "Dos quatro [casos] que eu apresentei, foram valorizados um ou dois apenas",

Bragança-Miranda

A Diocese de Bragança-Miranda, "atualmente em sede vacante", ou seja, sem bispo atribuído, adianta ao SAPO24 que "ainda não recebeu qualquer documento, vulgo 'lista', resultante do trabalho da Comissão Independente". "Logo que chegue será analisado e serão encetados os procedimentos necessários", diz fonte da Diocese.

Coimbra

Ao SAPO24, a Diocese de Coimbra referiu estar a "analisar a lista de nomes entregue pela Comissão Independente ao Bispo Diocesano", pelo que "fará chegar um comunicado no mais breve espaço de tempo possível e com a devida segurança na informação".

Évora

A arquidiocese de Évora afastou cautelarmente um padre de funções e abriu uma investigação a uma denúncia de alegados abusos de menores pelo sacerdote, na década de 1980, no Seminário Menor de São José, situado em Vila Viçosa.

Em comunicado, a arquidiocese informou que o arcebispo de Évora recebeu da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica em Portugal dois nomes de sacerdotes diocesanos por alegados abusos.

“O primeiro deles morreu há alguns anos. O processo considera-se extinto. O segundo nome não trazia nenhuma informação complementar e a investigação efetuada nos arquivos diocesanos não encontrou nenhuma denúncia ou inquirição prévias”, adiantou.

Segundo a arquidiocese alentejana, D. Francisco Senra Coelho “solicitou de seguida à Comissão Independente eventuais dados suplementares que permitissem iniciar a investigação”.

“Enquanto decorrem as investigações, o prelado decidiu pelo afastamento cautelar do sacerdote do ofício de pároco e de todas as atividades pastorais que incluam contacto com menores, sem prejuízo da sua presunção de inocência”, acrescentou o comunicado.

Forças Armadas e de Segurança

Em resposta ao SAPO24, D. Rui Valério, bispo das Forças Armadas e de Segurança, refere que "não foi entregue nenhuma lista, nem nenhum nome, nem na sexta-feira, dia 3 de março, nem em nenhuma outra ocasião".

"Não chegou ao meu conhecimento, nem ao conhecimento da Comissão Diocesana, nem tão pouco junto dos Organismos das Forças Armadas, ou das Forças de Segurança, qualquer denúncia de abuso relativa a qualquer Capelão, ou a qualquer Leigo, no âmbito das atividades do Ordinariato Castrense", frisou.

"Mais informo que, sendo a Diocese das Forças Armadas e das Forças de Segurança, uma Diocese nominal e não territorial, onde os Capelães possuem uma dupla condição — são sacerdotes/clérigos e Militares ou Policiais — no caso de uma denúncia de abuso, ativa-se imediatamente um processo de averiguações, ou mesmo um processo disciplinar, comunica-se à Santa Sé, implementa-se o seu afastamento da Unidade e do contacto com as pessoas visadas e, ao mínimo indício de crime, comunica-se ao Ministério Público e à Polícia Judiciária competente", explica.

D. Rui Valério aponta que a Diocese reafirma o "total compromisso na máxima transparência e na tolerância zero relativamente aos abusos".

"Declaramos a nossa absoluta solidariedade para com as vítimas, disponíveis a garantir-lhes tudo o necessário para a sua recuperação, ou para diminuir o seu sofrimento. Reforçamos o nosso pedido de perdão", remata.

Funchal

O bispo do Funchal, D. Nuno Brás, recebeu quatro nomes resultantes das denúncias de vítimas de abusos sexuais, de uma lista entregue pela Comissão Independente sobre os Abusos Sexuais na Igreja, referiu a diocese em comunicado.

“Apesar de nenhum daqueles nomes exercer atualmente qualquer ofício eclesiástico na diocese (um deles é mesmo desconhecido), a Diocese do Funchal não deixará de tomar a sério esta indicação e de procurar eventuais procedimentos canónicos e civis se aplicáveis no respetivo caso concreto”, lê-se na nota.

Associações de apoio especializado à vítima de violência sexual: Quebrar o Silêncio (apoio para homens e rapazes vítimas de abusos sexuais)

910 846 589

apoio@quebrarosilencio.pt Associação de Mulheres Contra a Violência - AMCV

213 802 165

ca@amcv.org.pt Emancipação, Igualdade e Recuperação - EIR UMAR

914 736 078

eir.centro@gmail.com

Leiria-Fátima

Ao SAPO24, a Diocese de Leiria-Fátima explica que "os números que a Comissão Independente fez chegar à CEP estão neste momento a ser analisados por cada Diocese a fim de se fazer um melhor enquadramento para, a partir daí, se poder decidir atitudes mais concretas e adequadas a cada situação".

"Tal como é afirmado no comunicado de sexta-feira, haverá o devido seguimento por parte dos Bispos Diocesanos e Superiores Maiores segundo as normas canónicas e civis em vigor. Isso requer trabalho específico que, a seu tempo, será dado a conhecer", é ainda frisado.

Assim, a Diocese não divulga ainda quantos casos constavam na lista relativos ao seu território.

Lisboa

Ao SAPO24, o Patriarcado de Lisboa referiu que está a reunir dados para responder às questões sobre a lista que foi entregue a 3 de março.

Portalegre-Castelo Branco

O bispo da Diocese de Portalegre-Castelo Branco revelou que há registo de dois casos de alegados abusos sexuais naquele território, entre 1958 e 1981, mas os dois padres suspeitos já faleceram.

D. Antonino Dias explica ainda que, de acordo com os dados constantes no relatório final da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica em Portugal, foram recebidas denúncias relativas a “cinco alegados casos” de abuso sexual ocorridos no território daquela diocese e referentes a membros da Igreja.

De acordo com o bispo, em três dos casos não era referido o nome dos abusadores e nos outros dois casos, sim.

Na lista entregue em 3 de março, “constam esses dois nomes de abusadores”, que, segundo indica Antonino Dias, já faleceram, nomeadamente um na década de 60 e o outro na década de 80 do século passado.

Santarém

Em comunicado enviado ao SAPO24, assinado pelo bispo de Santarém, D. José Traquina, é referido que "na passada sexta-feira, na Assembleia Plenária da CEP, não lhe foi entregue nenhum envelope com nomes de padres a investigar por denúncia de abusos".

Frisando que "a área geográfica da Diocese de Santarém corresponde apenas a 13 municípios dos 21 que constituem o distrito de Santarém" e que a diocese "foi criada em 1975 (há 48 anos) e o Relatório é referente ao período desde 1950 (há 72 anos)", é explicado que "houve casos referidos a Santarém no Relatório da CI que não se enquadravam na geografia e/ou no tempo histórico da Diocese, conforme comprovou o investigador".

"O Bispo de Santarém e a Comissão Diocesana de Proteção de Menores continuam disponíveis para escutar todas as pessoas que tenham motivo de denúncia de abusos ou comportamentos inadequados no seio da Igreja Diocesana e tudo farão para assegurar um ambiente seguro para as crianças e para todos", pode ainda ler-se.

Setúbal

A Diocese de Setúbal garantiu ao SAPO24 emitir, "assim que possível", um comunicado sobre este tema.

Viana do Castelo

A Diocese de Viana do Castelo garantiu que nenhum dos padres envolvidos nos sete casos na sua área que constam do relatório da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais na Igreja Católica se encontra no ativo.

Contactada pela agência Lusa, fonte da diocese disse que “após a entrega da lista pela Comissão Independente, no passado dia 3 de março, nada tem a acrescentar relativamente ao seu último comunicado sobre esta matéria no dia 23 de janeiro”.

Naquele dia, a diocese de Viana do Castelo anunciou ter “proibido” um padre de Monção de exercer o sacerdócio depois de, segundo aquela entidade, este ter confirmado um caso de abuso sexual de menor.

“Além do caso tornado público pela Diocese de Viana do Castelo não existe mais nenhum padre no ativo que conste do material entregue pela comissão independente”, afirmou a fonte.

Na altura, em comunicado enviado às redações, a diocese de Viana do Castelo explicou que o caso de Monção resultou de “uma denúncia”, comunicada “às autoridades civis e canónicas competentes”.

Vila Real

Ao SAPO24, a diocese apenas respondeu que "dará informações públicas durante a próxima semana".

Viseu

O bispo de Viseu, D. António Luciano Costa, admitiu que já tinha conhecimento dos nomes dos cinco sacerdotes da diocese indicados pela Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais na Igreja Católica.

"Todos estes já eram do meu conhecimento e já tinham sido tratados segundo as normas aplicáveis, quer a nível canónico, quer a nível civil, tendo também sido entregues ao Ministério Público", referiu o bispo, em comunicado.

D. António Luciano Costa manifestou a sua "comunhão na dor com todas as vítimas de abusos cometidos por membros da Igreja Católica" e comprometeu-se "a continuar a acompanhar e a dar as melhores respostas".

"Em nome de toda a diocese, renovo o pedido de perdão a todas as vítimas de qualquer abuso na Igreja e expresso o compromisso de todo o cuidado e apoio às mesmas, empenhando-me no acompanhamento e prevenção, continuando a 'dar voz ao silêncio'", sublinhou.