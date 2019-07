Este artigo é sobre Braga . Veja mais na secção Local

A Universidade do Minho (UMinho) vai receber, terça-feira, a Medalha de Honra ao Mérito Desportivo pelos "serviços prestados pela instituição em prol do desporto universitário", entregue pelo ministro com a tutela do Desporto, anunciou hoje aquela instituição.