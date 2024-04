A União Europeia afirmou hoje que uma nova escalada de tensão no Médio Oriente "é do interesse de ninguém" e instou as partes envolvidas no conflito, Israel e Irão, a "agirem com a máxima contenção" depois de ataque iraniano.

“Apelamos a todas as partes para agirem com a máxima contenção”, afirmou o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, numa declaração escrita em nome da União Europeia. No curto comunicado, é referido que a União Europeia condena os ataques iranianos com recurso a ‘drones’ (aeronaves não tripuladas) e mísseis contra Israel, classificando-a como um escalar “sem precedentes” das tensões e uma ameaça “à segurança regional”. A União Europeia reitera “o seu compromisso para com a segurança de Israel”, lê-se no comunicado de Josep Borrell, realçando que uma nova escalada de violência “é do interesse de ninguém”. “A União Europeia continua comprometida em contribuir para a segurança da região e está em contacto próximo com todos os lados”, acrescentou. O Irão lançou na noite de sábado e madrugada de hoje um ataque contra Israel, com recurso a mais de 200 ‘drones’, mísseis de cruzeiro e mísseis balísticos, a grande maioria intercetados, segundo o Exército israelita. O ataque surgiu depois de um bombardeamento ao consulado iraniano em Damasco, em 01 de abril, que matou sete membros da Guarda Revolucionária e seis cidadãos sírios, aumentando as tensões entre Teerão e Telavive, já marcadas nos últimos tempos pela ofensiva de Israel na Faixa de Gaza.