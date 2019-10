O responsável da UE para as negociações, Michel Barnier, aprovou uma intensificação das conversações depois de o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, e do seu homólogo irlandês, Leo Varadkar, terem referido, no final de uma reunião, na quinta-feira, que veem “caminho” para um possível acordo.

O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, disse na sexta-feira que equacionaria a continuação das conversações neste fim de semana, antes da cimeira de chefes de Estado e de Governo que vai decorrer entre quinta e sextas-feira da próxima semana.

O mecanismo de salvaguarda designado por ‘backstop', que pretende evitar uma fronteira física na Irlanda do Norte tem dominado as negociações, desde que os defensores do ‘Brexit’ saíram vencedores no referendo realizado em 2016.