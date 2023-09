“É possível obter mais rapidamente uma União adequada para o alargamento”, disse Ursula von der Leyen no discurso anual sobre o Estado da União.

“Estou muito satisfeita por anunciar que abriremos os Relatórios sobre o Estado de Direito aos países candidatos à adesão que se atualizem ainda mais rapidamente”, referiu.

Von der Leyen anunciou ainda que Bruxelas vai começar a trabalhar numa série de revisões políticas pré-alargamento para ver como cada área pode ter de ser adaptada a uma UE maior.

“Teremos de refletir sobre o modo de funcionamento das nossas instituições – como serão o Parlamento e a Comissão, sobre o futuro do nosso orçamento – em termos do que financia, como financia e como é financiado – e precisamos de compreender como garantir compromissos de segurança credíveis num mundo em que a dissuasão é mais importante do que nunca”, anunciou no discurso perante o Parlamento Europeu (PE).