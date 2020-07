Após testes com cerca de mil voluntários iniciados em abril, os cientistas disseram que a vacina produziu uma resposta imune dupla em pessoas com idades entre os 18 e 55 anos, que duraram pelo menos dois meses, refere o artigo publicado na revista Lancet.

“Estamos a observar uma boa resposta imunológica em quase todas as pessoas. O que essa vacina faz particularmente bem é acionar as duas vias do sistema imunológico”, disse Adrian Hill, diretor do Instituto Jenner da Universidade de Oxford, num comunicado.

Adrian Hill afirmou que são produzidos anticorpos neutralizantes do vírus SARS-CoV-2, isto é, moléculas essenciais para bloquear a infeção, e além disso, a vacina também provoca uma reação nas células T do corpo, o que ajuda a combater o coronavírus.

A vacina causou efeitos secundários menores, como febre, calafrios e dores musculares, com mais frequência do que naqueles que receberam a vacina contra meningite de controle, mas que podem ser reduzidos simplesmente com paracetemol.