“O Centro Hospitalar do Baixo Vouga, EPE informa que, por não ter sido possível completar as escalas médicas, o Serviço de Urgência Básica do Hospital Conde de Sucena, Águeda, vai encerrar às 20:00 do dia 17 de outubro e até às 08:00 do dia 18 de outubro”, informa um comunicado do CHBV.

De acordo com o mesmo comunicado, na terça-feira só serão admitidos doentes até às 19:00.

Durante o período em que a Urgência Básica permanecer encerrada “os utentes deverão dirigir-se às unidades hospitalares mais próximas”, indica a administração hospitalar, que “apela à compreensão de todos”.

No comunicado, a administração do CHBV, que agrega os hospitais de Águeda, Aveiro e Estarreja, lamenta “os eventuais constrangimentos que esta situação possa causar e que, apesar de todos os esforços, não foi possível ultrapassar”.

“Foi realizado aviso atempado ao CODU/INEM, bem como às corporações de bombeiros e hospitais mais próximos”, acrescenta.

Durante o fim de semana esteve também encerrada a urgência de cirurgia geral do Hospital de Aveiro, devido à recusa dos médicos em fazerem horas extraordinárias além das 150 obrigatórias por lei.

Segundo a presidente da Federação Nacional dos Médicos (Fnam), cerca de 2.500 médicos já apresentaram a minuta de indisponibilidade, uma situação que está “a afetar os hospitais de norte a sul do país”.