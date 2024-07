"Enquanto os viajantes portugueses procuram tirar partido das férias de verão, os autores de fraudes podem tentar enganar as pessoas, fazendo-as pensar que estão a reservar com uma empresa legítima através de websites, mensagens de texto e e-mails falsos, ou mesmo nas redes sociais", pode ler-se em comunicado conjunto da Airbnb e da Polícia de Segurança Pública (PSP).

Assim, está em curso uma campanha "para ajudar os viajantes portugueses a detetar fraudes nas reservas de alojamento durante o período mais intenso de reservas para as férias de verão".

"De acordo com uma pesquisa, as pessoas pensam que os Baby Boomers são os mais suscetíveis de serem burlados. No entanto, a investigação mostra que a Geração X foi mais burlada do que qualquer outro grupo etário e que a Geração Z e os Millennials são os menos preparados para lidar com as burlas, com quase um terço a admitir que não saberia a quem pedir ajuda se fosse burlado", é explicado.

"O tipo mais comum de burla em que todos os grupos etários caem é o phishing, em que os burlões induzem as pessoas a partilhar informações sensíveis através de e-mails falsos, mensagens de texto ou chamadas", pode ainda ler-se.

"À medida que nos aproximamos da época das férias, aconselhamos vivamente os viajantes a terem mais cuidado ao fazerem as suas reservas. No caso infeliz de suspeitar que está a ser alvo de uma burla, encorajamo-lo a comunicar imediatamente o incidente em qualquer esquadra de polícia. Para ajudar na investigação, recomendamos que forneça informações completas, incluindo recibos de pagamento, capturas de ecrã ou quaisquer detalhes de contacto relevantes associados a indivíduos que tentam enganar os cidadãos portugueses", afirma a PSP.

O que fazer para evitar fraudes nas férias?

Nunca clicar em links desconhecidos. "Links e anexos falsos em e-mails são projetados para levá-lo a sites criados para parecer um site real da empresa, mas podem induzir as pessoas a revelar informações pessoais, como senhas e números de cartão de crédito. Use a app da Airbnb ou aceda diretamente ao site para garantir que está no site legítimo da empresa".

Desconfiar de ofertas demasiado baratas. "Se um negócio ou oferta parecer demasiado bom para ser verdade, como os anunciados nas redes sociais, pode tratar-se de um burlão e é melhor terminar imediatamente toda a comunicação".

Não pagar o alojamento por transferência bancária direta. "Se pagar diretamente, opte por pagar com cartão de crédito", que "oferece frequentemente uma melhor proteção do comprador e uma maior probabilidade de recuperar o seu dinheiro se algo correr mal".

Use o website ou app da Airbnb para reservar, pagar e comunicar. "As estadias devem ser sempre reservadas e pagas na plataforma para aproveitar os processos seguros e as políticas de reembolso da Airbnb. Todas as reservas incluem a AirCover, o que significa que, se houver um problema grave com o seu anúncio que o anfitrião não consiga resolver, a Airbnb ajuda a encontrar um lugar semelhante ou irá proceder ao reembolso. Se alguém lhe pedir para sair da plataforma, deve comunicar o facto à Airbnb".