Figuras religiosas

D. Manuel Clemente, Cardeal Patriarca de Lisboa

"Bento XVI deixa um grande legado, em que acentuo três pontos: a abertura intelectual a todas as questões que o tempo trouxe e a capacidade de as equacionar e esclarecer em chave cristã; a coragem com que enfrentou a necessidade de purificação interna da Igreja e a determinação com que apresentou a sua resignação quando as forças lhe faltaram; a prevalência que sempre deu a Cristo e a caridade, como alma da Igreja", disse D. Manuel Clemente ao SAPO24.

D. José Ornelas, presidente da Conferência Episcopal Portuguesa

"Bento XVI fica na história da Igreja", referiu D. José Ornelas em nota à Ecclesia. O presidente da CEP realçou também o "grande passo" da resignação, quando Ratzinger "já não estava em condições de governar a Igreja".

"A sua interpretação deste passo fica, sem dúvida, como um legado para a história da Igreja", acrescentou.

Pe. Carlos Cabecinhas, reitor do Santuário de Fátima

O reitor do Santuário de Fátima recordou a “relação muito especial” de Bento XVI com Fátima e o seu “grande amor à Igreja”, em nota publicada no site oficial.

“Podemos, por um lado, recordar o Comentário Teológico à Terceira Parte do Segredo, que é da sua autoria, mas recordamos sobretudo a visita a este Santuário no ano de 2010”, disse o padre Carlos Cabecinhas.

O reitor fala ainda numa “profunda gratidão para com o Papa Bento XVI que o Santuário quer manifestar”.

“A gratidão de quem viu nele um pastor, a gratidão de quem pode beneficiar do aprofundamento teológico que ele deu à mensagem de Fátima, a gratidão de quem vê nele um grande amor à Igreja que foi aquilo que conduziu sempre no seu ministério, mas também no ato de renunciar ao seu pontificado”, apontou.

D. Américo Aguiar, presidente da Fundação JMJ

"Temos de agradecer muito ao pontificado do Papa Bento XVI, naquilo que à juventude diz respeito", referiu o bispo auxiliar de Lisboa à Ecclesia, uma vez que o Papa emérito deu continuidade à Jornada Mundial da Juventude (JMJ), criada por João Paulo II.

O bispo auxiliar de Lisboa recordou ainda a “experiência única” da visita de Bento XVI, com passagens por Lisboa, Fátima e Porto, em 2010.

“No Porto, não esqueço as palavras da sua homilia, quando dizia que a Igreja não impõe, mas propõe, e nós somos convidados a dar testemunho das razões da nossa fé, em Cristo vivo”, aponta.

“Temos muitas graças a dar a Deus pelo Papa Bento XVI e estou convencido que, quando a história fizer o seu caminho, ganhará um lugar muito especial entre os sucessores de Pedro”, remata.

A morte do Papa emérito foi também assinalada nas redes sociais da JMJ, com memória aos eventos que tiveram a presença de Bento XVI.

D. Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo (Brasil)

"Faleceu o Papa emérito Bento XVI. Que descanse em paz no Senhor e receba a recompensa por seu serviço a Deus, à Igreja e à humanidade. Rezemos em sufrágio por ele", pode ler-se no Twitter.

Abadia de Westminster (Londres)

"Estamos profundamente tristes ao saber da morte de Sua Santidade, o Papa Bento XVI", pode ler-se no Twitter da Abadia de Westminster.

"Em 2010, tornou-se o primeiro Papa a visitar a Abadia na sua história de mil anos, quando participou num serviço religioso e rezou no Santuário de São Eduardo, o Confessor, durante a sua Visita de Estado ao Reino Unido", é acrescentado.

D. José Cordeiro, arcebispo de Braga

O arcebispo de Braga, José Cordeiro, numa nota publicada na página da arquidiocese na Internet, recorda “com viva gratidão” a eleição do cardeal Joseph Ratzinger para o papado, em 2005.

“Estava em Roma e fui convidado a comentar para a RTP os acontecimentos: as exéquias de São João Paulo II; o conclave; o dia do fumo branco e o início do ministério petrino de Bento XVI”, escreve.

“O Papa Bento XVI deixa-nos um legado que nos desafia a alargar a racionalidade, isto é, à harmonia da fé e da razão na construção de um mundo melhor: "As palavras de Jesus nunca cessam de ser maiores do que a nossa razão; superam, sempre de novo, a nossa inteligência… Crer significa submeter-se a esta grandeza e crescer pouco a pouco rumo a ela", acrescenta.

James Martin, consultor do Secretariado de Comunicações do Vaticano

"Com os católicos em todos os lugares, lamento a morte do Papa Emérito Bento XVI, que serviu à Igreja como sacerdote, teólogo, arcebispo, cardeal, prefeito, Papa e Papa emérito, mas acima de tudo como crente. Que ele esteja unido a Jesus Cristo, Aquele que está no centro da sua vida", escreveu no Twitter.

Figuras políticas nacionais

Marcelo Rebelo de Sousa, presidente da República

"O presidente da República enviou uma mensagem de condolências a Sua Santidade o Papa Francisco manifestando profunda consternação pelo falecimento de Sua Santidade o Papa Emérito Bento XVI", pode ler-se numa nota publicada no site da Presidência.

Segundo Marcelo, "ao longo dos seus oito anos de Pontificado, o Papa Bento XVI permaneceu um símbolo de estabilidade e de defesa dos valores da Igreja Católica: o Amor ao próximo, a Solidariedade e o apoio aos mais pobres e aos mais desprotegidos e a importância do Perdão e da Reconciliação".

"Enquanto português", o presidente da República "recordou a Visita Apostólica de Sua Santidade o Papa Bento XVI a Portugal, em maio de 2010, por ocasião do 10.º aniversário da beatificação dos Pastorinhos de Fátima, Francisco e Jacinta Marto, não esquecendo as palavras de apreço então expressas relativamente ao nosso país".

António Costa, primeiro-ministro

"Quero exprimir os meus votos de pesar a toda a comunidade católica pelo falecimento do Papa emérito Bento XVI. Recordo a honra de o ter acolhido em Lisboa, quando era presidente da Câmara, e a bela celebração a que presidiu no renovado Terreiro do Paço", pode ler-se no Twitter.

Augusto Santos Silva, presidente da Assembleia da República

"A morte de Bento XVI mergulha em luto profundo a Igreja Católica e os seus fiéis. Homenageio a sua memória, destacando a estatura intelectual e o gesto fundacional da resignação", escreveu no Twitter.

Nuno Melo, presidente do CDS-PP

"O CDS-PP manifesta o seu profundo pesar pela morte de Sua Santidade o Papa Emérito Bento XVI, um grande Papa da Igreja Católica e um grande amigo de Portugal e de Fatima", escreveu Nuno Melo no Twitter.

Aníbal Cavaco Silva, antigo Presidente da República

O antigo Presidente da República Aníbal Cavaco Silva recordou hoje a “defesa inabalável da tolerância e da paz” do papa emérito Bento XVI, esperando que a “grande sabedoria, humildade esclarecida e serenidade” sirvam como inspiração em tempos de incerteza.

“Neste momento de tristeza para tantos milhões de fiéis pelo Mundo inteiro, a que a minha mulher e eu nos juntamos, faço votos de que a grande sabedoria, a humildade esclarecida e a serenidade do Papa Bento XVI nos inspirem nestes tempos de grande incerteza e sofrimento para tantos milhões de cidadãos”, afirmou numa nota enviada à agência Lusa.

Segundo o antigo chefe de Estado, “a lucidez e a humildade” da decisão de renunciar “ainda impressionam”, considerando que “do seu magistério pontifício, em tempos conturbados para a Igreja e para o Mundo, ficam uma defesa inabalável da tolerância e da paz, alicerçada nos ensinamentos cristãos que tão bem soube interpretar”.

“A minha mulher e eu tivemos o privilégio de visitar o Santo Padre no Vaticano em 2008 e de o receber na sua visita a Portugal de maio 2010, que levou o Papa a Lisboa, a Fátima e ao Porto. Como disse então, Bento XVI foi ‘um peregrino sábio que foi ao encontro de todos os homens de boa vontade’”, recordou.

Cavaco Silva referiu ainda que foi “com profunda emoção” que recebeu a notícia da morte do papa emérito Bento XVI, “um homem de uma extraordinária cultura e grande serenidade, cujo legado perdurará muito para além dos seus dias terrenos”.

Assunção Cristas, ex-presidente do CDS-PP

"Guardarei sempre nas boas memórias a visita de Bento XVI em 2010, a missa no Terreiro do Paço e o belíssimo discurso no CCB. O Papa Emérito deixa-nos uma grande obra e o seu gesto de dar lugar ao Papa Francisco ecoará por muito tempo. Que o Senhor o tenha em paz", pode ler-se no Twitter.

Figuras políticas internacionais

Lula da Silva, presidente eleito do Brasil

"Recebi com tristeza a notícia da morte do Papa emérito Bento XVI. Tivemos a oportunidade de conversar na sua vinda ao Brasil em 2007 e no Vaticano, sobre seu compromisso com a fé e ensinamentos cristãos. Desejo conforto aos fiéis e admiradores do Santo Padre", escreveu no Twitter.

Jair Bolsonaro, presidente do Brasil

"Recebi, com grande pesar, a notícia do falecimento do Papa (emérito) Bento XVI. Embora seu pontificado tenha sido curto, deixa um legado imenso para a Igreja católica, para todos os cristãos e para a humanidade", começou por escrever no Twitter.

"Orientou sua missão pelo lema: 'Cooperadores da Verdade'. Foi um servidor dedicado da Verdade. Em defesa da verdade do Evangelho, criticou sem medo os erros da chamada 'teologia da libertaçãop, que pretende confundir o Cristianismo com conceitos equivocados do marxismo", acrescentou.

"O Papa Bento, ao contrário, fundamentou todos os seus escritos e ensinamentos na Verdade que liberta (João, 8,32). Que seu exemplo e sua obra magistral de grande teólogo e Pastor possam educar e iluminar a todos nós", rematou.

Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia

"A morte do Papa Bento XVI entristece-me. As minhas condolências vão para todos os católicos", escreveu no Twitter.

"Ele deu um sinal forte com a sua renúncia. Viu-se primeiro como um servo de Deus e da sua Igreja. Quando a sua força física diminuiu, continuou a servir pelo meio do poder das suas orações", completou.

Giorgia Meloni, primeira-ministra italiana

"Bento XVI foi um gigante da fé e da razão. Pôs a sua vida ao serviço da Igreja universal e falou, e continuará a falar, aos corações e às mentes dos homens com a profundidade espiritual, cultural e intelectual do seu Magistério", escreveu no Twitter.

Mateusz Morawiecki, primeiro-ministro da Polónia

"Hoje, o Papa Bento XVI, um dos maiores teólogos do nosso tempo, concluiu a sua longa peregrinação até à casa do Pai. Ao longo da sua vida, mostrou a profundidade espiritual e intelectual do cristianismo. Deixa um grande legado - que o possamos continuar", escreveu no Twitter.

Narendra Modi, primeiro-ministro da Índia

"Entristecido pelo falecimento do Papa Emérito Bento XVI, que dedicou toda a sua vida à Igreja e aos ensinamentos de Cristo. Será lembrado pelo seu rico serviço à sociedade. Os meus pensamentos estão com os milhões ao redor do mundo que lamentam a sua morte", escreveu no Twitter.

Tarcísio Gomes de Freitas, ex-ministro da Infraestrutura de Bolsonaro

"Acordamos hoje com a notícia de que o Papa emérito Bento XVI nasceu para a vida eterna. Um homem que dedicou sua passagem na terra a serviço de Deus e a levar sua obra e palavra a toda humanidade. Descanse em paz nos braços do senhor", pode ler-se no Twitter.