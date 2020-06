A Covid-19 trouxe uma nova rotina à maneira como consumimos as notícias. Agora não só avaliamos e julgamos o seu teor, como escrutinamos os números e taxas de infeção para perceber a escala da pandemia. Não só em Portugal, mas um pouco por todo o mundo.

A partir desta quinta-feira haverá uma ferramenta adicional para fazermos contas ao futuro do planeta e dos efeitos do novo coronavírus — com dados provenientes do espaço.

Trata-se de uma iniciativa tripartida entre a NASA, Agência Espacial Europeia (ESA) e Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial (JAXA) e dá pelo nome de "Painel de Observação da Terra Covid-19" (em tradução livre).

A agência norte-americana salienta que o projeto incluirá um conjunto de ferramentas de análise que serão fáceis de consultar e que podem servir como recurso não só para os investigadores, mas também para o público em geral.

Sabe-se que o painel terá dados indicadores sobre as alterações na qualidade do ar e água, clima, agricultura e na atividade económica desde o início da pandemia. No entanto, o que foi revelado em comunicado pela agência fica-se por aqui.

Para saber mais, será mesmo preciso esperar pela teleconferência de apresentação agendada para as 14h00 (horário de Lisboa). A transmissão poderá ser acompanhada aqui.