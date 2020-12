O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, afirmou hoje que "vai ter de haver uma prorrogação do contrato" de concessão dos CTT, que termina no final do mês, sem adiantar prazos.

O governante está a ser ouvido numa audição regimental na comissão parlamentar de Economia, Inovação, Obras Públicas e da Habitação. "Estamos a trabalhar com a empresa privada para garantir que o serviço universal [postal] possa continuar nesta fase", acrescentou o ministro. "Por razões da crise pandémica vai ter de haver uma prorrogação do contrato até estarmos em condições de fechar no próximo contrato", referiu Pedro Nuno Santos. Questionado sobre a propriedade privada dos CTT, reiterou: "Não excluímos esse cenário". Relativamente ao porte pago, Pedro Nuno Santos disse que "tem de estar garantido no futuro do contrato de concessão", salientando que "é um serviço importante" para e imprensa regional e local.