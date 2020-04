Em comunicado, a AMP esclarece que se mantêm um conjunto de medidas de salvaguarda articuladas com os operadores privados, por forma a garantir a segurança de todos os colaboradores e clientes que utilizam diariamente o transporte público.

Após a suspensão do estado de emergência, em vigor até 2 de maio, mantêm-se, entre outros, a redução do número máximo de passageiros, limpeza e desinfeção das instalações e equipamentos e a redução do contacto entre profissionais do setor e passageiros.

Será, no entanto, retomada, no próximo dia 4 de maio, a obrigatoriedade de validação dos títulos de transporte, estando desde já asseguradas todas as condições de higiene e segurança que tal ato possa implicar, salienta a AMP.

Neste sentido, todos os clientes que viajem nos transportes públicos do Porto devem estar munidos de um título de transporte válido, o qual poderá ser solicitado a qualquer momento pelos agentes de fiscalização.

A AMP informa ainda que os títulos de transporte Andante podem ser carregados, como habitualmente, nas Lojas Andante, nos agentes Payshop, nos pontos de venda dos próprios operadores ou na rede Multibanco (no caso de pretender adquirir uma assinatura mensal).