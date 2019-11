Numa mensagem na rede social Twitter, a polícia holandesa referiu que o incidente ocorreu na Grote Marktstraat, a principal rua comercial da cidade, tendo feito três feridos e não avançando mais detalhes.

Sabe-se que o atacante se encontra em fuga e que as autoridades estão ao seu encalce.

As equipas de emergência já se encontram no local, que foi fechado por um cordão de segurança. As pessoas que se encontravam dentro dos centros comerciais em redor tiveram de ficar retidas.

A polícia emitiu um comunicado dizendo estar à procura de um homem entre os 45 e os 50 anos, vestido com um cachecol, um casaco preto e fato de treino cinzento, sendo descrito como tendo tez ligeiramente negra.

As autoridades informaram ainda estar a fazer uma "extensa investigação" ao local do crime e que comunicarão assim que tiverem novidades. O ataque, porém, não foi descrito como sendo de natureza terrorista.

Este incidente ocorreu algumas horas após o ataque de hoje à tarde na Ponte de Londres, que fez vários feridos, alguns em estado grave. O atacante foi abatido pela polícia no local.