O incêndio que deflagrou hoje no concelho de Castro Marim foi dominado às 10:20, mantendo-se no local mais de duas centenas de operacionais, com o apoio de sete meios aéreos, segundo a Proteção Civil.

LUÍS FORRA/ LUSA © 2020 LUSA - Agência de Notícias de Portugal, S.A.