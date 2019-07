A Santa Sé anunciou hoje que a decisão foi aprovada na sexta-feira pelo papa, durante uma audiência concedida ao Perfeito para a Congregação dos Santos, cardeal Angelo Becciu. O Papa Francisco “alargou à Igreja Universal o culto litúrgico em honra do beato Bartolomeu dos Mártires, da Ordem dos Frades Pregadores, do Arcebispado de Braga”.

Na sua página, a Arquidiocese de Braga revela que a cerimónia da canonização decorrerá em 10 de novembro. Segundo a Arquidiocese, a 20 de Janeiro, o papa Francisco, em audiência à Congregação para a Causa dos Santos, “tinha concedido a autorização necessária à dispensa do milagre formalmente demonstrado para a declaração de santidade do beato Bartolomeu dos Mártires”.

O Arcebispo Primaz de Braga, Jorge Ortiga, entregou a 05 de Fevereiro de 2015 ao papa Francisco um dossier sobre a vida do antigo arcebispo de Braga, formulando o pedido de canonização equipolente (dispensa do milagre).

Bartolomeu dos Mártires foi declarado Venerável a 23 de Março de 1845, pelo Papa Gregório XVI e Beato, em 04 de Novembro de 2001, pelo papa João Paulo II.

Bartolomeu dos Mártires (nascido Bartolomeu Fernandes) nasceu em Lisboa a 03 de maio de 1514 e faleceu em Viana do Castelo a 16 de julho de 1590.

Foi arcebispo de Braga entre 1559 e 1582, tendo tido uma participação importante no Concílio de Trento, como um elemento destacado da ala renovadora da Igreja de então.

"Uma profunda emoção e gratidão, por ver concretizado algo que os cristãos do Alto Minho há muito esperavam e desejavam”

O bispo diocesano de Viana do Castelo, Anacleto Oliveira, congratulou-se com o anúncio pelo papa Francisco da canonização do beato Bartolomeu dos Mártires, destacando que vai celebrar em 18 de julho uma missa em sua honra.

Em comunicado, o bispo Anacleto Oliveira diz sentir uma “profunda emoção e gratidão, por ver concretizado algo que os cristãos do Alto Minho há muito esperavam e desejavam”.

O bispo destaca também que a canonização ocorre numa altura em que a igreja diocesana de Viana do Castelo celebra 40 anos da sua fundação.

Anacleto Oliveira adianta também que vai presidir a eucaristia no dia 18 de julho em memória de Bartolomeu dos Mártires, na Igreja do Convento de São Domingos (Paróquia de Monserrate), em Viana do Castelo, onde está sepultado.