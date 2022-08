A Polícia Judiciária, com o apoio da Marinha e da Força Aérea, desenvolveu uma operação de combate ao tráfico de estupefacientes por via marítima, no decurso da qual foi possível localizar e depois intercetar, em alto mar, na zona dos Açores, um veleiro do tipo catamarã, que fazia a travessia do Atlântico e relativamente ao qual existiam fortes suspeitas de transportar grande quantidade de cocaína.

A embarcação em causa foi conduzida ao porto de Ponta Delgada onde foi sujeita a buscas, acabando por ser detetados, na sua estrutura, vários compartimentos ocultos, no interior dos quais foram encontrados um total de 1047 embalagens de cocaína, com um peso total aproximado de 1150 kg.

Na sequência da apreensão da cocaína, procedeu-se à detenção, em flagrante delito, pela prática do crime de tráfico ilícito de estupefacientes, dos dois tripulantes, ambos estrangeiros, suspeitando-se fortemente que os mesmos integrem uma organização criminosa transnacional, que se dedica à introdução daquele tipo de droga no continente europeu.