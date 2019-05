O helicóptero voava desde Caracas, a capital venezuelana, para o estado de Cojedes quando se despenhou, explicou o ministro da Defesa, acrescentando que as autoridades estão a investigar as causas do acidente.

“Lamento profundamente este acidente e expresso as minhas mais sentidas condolências para as famílias e os amigos das vítimas”, reagiu o Presidente Nicolás Maduro no Twitter.

Maduro esteve em Cojedes este sábado para assistir a uma série de treinos militares que, segundo um discurso feito pelo Presidente e divulgado pelas televisões, demonstram que o exército da Venezuela está pronto para responder às ameaças vindas dos EUA, avança a Reuters.

Maduro acusa a Administração norte-americana de tentar fomentar um golpe de Estado contra ele, ao apoiar a oposição, liderada por Juan Guaidó.