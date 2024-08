A informação disponibilizada indica que às 10:00 haviam 10 voos provenientes de Porto Santo, Lisboa, Porto, Varsóvia, Grã Canária e Berlim.

Outras duas aeronaves oriundas de Lisboa e Roma divergiram para outros aeroportos.

A situação também afeta as correspondentes partidas e muitas centenas de passageiros, tanto residentes como turistas.

O movimento no aeroporto da Madeira está condicionado desde o final da tarde de sábado.

Todas as regiões da Madeira são as únicas do país a estar sob aviso laranja do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para tempo quente, e que é amarelo para a ilha do Porto Santo.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica, enquanto o aviso laranja (o segundo nível) é emitido quando existe situação meteorológica de risco moderado a elevado.

Para hoje as previsões são de períodos de céu muito nublado, apresentando-se pouco nublado na vertente sudoeste da ilha da Madeira.

O vento deve ser fraco a moderado de norte/nordeste, soprando moderado a forte entre os 30 e os 45 quilómetros por hora, por vezes com rajadas até 70 quilómetros nas nas terras altas, nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira e na ilha do Porto Santo.