O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa (D), recebe em audiência uma delegação do Chega, liderada por André Ventura, no Palácio de Belém no âmbito da audiência do Chefe de Estado aos partidos políticos representados na Assembleia da República após a entrega do Orçamento de Estado. Lisboa,12 de outubro de 2022.

ANTÓNIO COTRIM/LUSA