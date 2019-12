No seu pedido de esclarecimento, o deputado do PS Pedro Delgado Alves advogou que “é uma obrigação de todos respeitar a dignidade da Assembleia e dos deputados”, alegando que “quando alguém não o faz deve ser, de facto, objeto de uma advertência”, tendo sido isso que aconteceu a Ventura na semana passada.

Por isso, defendeu que as sessões plenárias devem acontecer “sem exagero, sem simplificação, sem falta de rigor, e com os temas colocados como eles devem ser”.

Comentando depois a referência ao antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, o deputado socialista convidou o parlamentar do Chega a recordar “onde militava” durante o tempo em que esse governo levou a cabo os cortes que criticou, uma vez que Ventura foi dirigente do PSD, tendo sido eleito vereador na Câmara de Loures pelo PSD.

“Eu nunca escondi onde militava, nem o partido a que pertenci”, respondeu Ventura.

Utilizando a mesma expressão que o deputado do Chega, o líder parlamentar do BE elencou aspetos que apelou de “uma vergonha na democracia” e pediu um esclarecimento por parte de André Ventura.

“Quando nós aqui acabámos com o regime de pensões vitalícias que, de facto, eram uma vergonha para o regime democrático, eu queria que em explicasse porque é que o seu porta-voz nacional, um dos beneficiários deste regime de pensão vitalícia, Sousa Lara, foi por essa alteração legal que deixou de receber porque, por ele, continuaria a receber. Considera que isto é uma vergonha senhor deputado?”, atirou Pedro Filipe Soares.

O bloquista questionou também Ventura sobre o facto de um candidato às europeias ser “arguido por ter alegadamente montado um esquema para sacar dinheiro ao Estado” e ainda sobre o facto de a Polícia Judiciária lhe ter batido “à porta para lhe fazer perguntas no âmbito do caso ‘Tutti Frutti’ para perguntar se o senhor deputado estava ou não envolvido na contratação de um assessor fantasma para, alegadamente, desviar dinheiro público para um saco azul partidário, levando a cabo aquilo que pior existe nas práticas partidárias nacionais”.

Na réplica, o deputado do Chega não respondeu diretamente à questão sobre Sousa Lara, mas assinalou que levou a cabo uma campanha para apelar a desistências no recebimento de subvenções vitalícias.

“Eu também lhe podia falar, se quiser, de muitas coisas, do caso Robles, de muitos outros que os senhores, se calhar, não querem falar […]. Quando quiser falar de Polícia Judiciária, de tribunais, lembre-se sempre deste nome, durma com ele, Robles, durma com ele”, desafiou.

A deputada Cecília Meireles, do CDS-PP, pediu serenidade porque o momento estava a ser “agitado e não deveria ser”, e pediu ao deputado do Chega que apresentasse soluções para as questões que apontou, advogando que os deputados não são “eleitos apenas para protestar”, mas para ajudar a resolver problemas.

“Mostramos respeito aos portugueses quando mostramos respeito uns aos outros”, alegou a líder da bancada centrista, notando que os cidadãos – muitas vezes invocados por André Ventura – também devem estar “cansados” de assistir a incidentes no parlamento.