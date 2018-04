"Foi aprovado o respeito pelo resultado do referendo por uma maioria esmagadora, superior a 90% dos presentes", disse à agência Lusa o Dux Veteranorum (líder do organismo), João Luís Jesus, referindo que estiveram presentes na votação 76 veteranos.

A decisão de hoje do Conselho de Veteranos surge depois de ter sido anulado o resultado da reunião anterior daquele organismo, a 21 de março, em que 27 veteranos tinham contrariado o resultado do referendo aos estudantes de Coimbra, onde tinham participado mais de cinco mil alunos.

Após a reunião de 21 de março, o Dux do Conselho de Veteranos anulou a decisão por ter tido a participação de uma pessoa que não poderia estar naquela reunião (não era veterano), tendo sido convocada nova reunião para hoje.

"Houve, no último Conselho [de Veteranos], algumas pessoas que deixaram a sua opinião pessoal sobrepor-se à opinião expressa democraticamente pelos estudantes da universidade. O que, na minha opinião, era errado. Em primeiro lugar, está a opinião da academia, porque é a Academia que faz evoluir as tradições e as tradições evoluem com a Academia", vincou.

Para João Luís Jesus, "se a Academia acha que uma coisa deve mudar, o Conselho de Veteranos deve respeitar isso".

A reunião dos veteranos da Universidade de Coimbra surgiu na sequência do referendo promovido a 13 de março, com uma participação de 5.638 estudantes, em que os alunos da Universidade de Coimbra decidiram acabar com a garraiada na Queima das Fitas.

À pergunta "Deve o evento garraiada continuar no programa oficial da Queima das Fitas?", 70,7% dos estudantes que participaram no referendo responderam "Não" e 26,7% "Sim".

