A "viagem gastronómica" visa "dar a provar" azeites da região a "chefs" de restaurantes premiados pelo Guia Michelin, degustadores de azeite e críticos gastronómicos de cinco mercados estratégicos para o produto, nomeadamente Brasil, Estados Unidos da América, Canadá, Dinamarca e Suécia, explicou hoje o promotor, o Centro de Estudos e Promoção do Azeite do Alentejo (CEPAAL).

Segundo o CEPAAL, sedeado em Moura, no distrito de Beja, o programa da viagem, a segunda do género que promove este ano, inclui visitas a olivais e lagares, provas de azeites em "estado puro" e degustação de pratos "inspirados e harmonizados" com azeites do Alentejo.

O brasileiro Geovane Carneiro e o irlandês Ian Doyle, respetivamente "chefs" dos restaurantes D.O.M (Brasil) e Oaxen Krog (Suécia), ambos com duas estrelas Michelin, são dois dos participantes na viagem.

Entre os participantes consta também o "sommelier" profissional de azeites norte-americano Curtis Cord, que é editor do portal "Olive Oil Times", a fonte de informação do setor "mais lida do mundo", e presidente do "conceituado" concurso mundial de azeite "New York International Olive Oil Competition".

Além da viagem, entre terça-feira e sábado, o CEPAAL vai promover uma ação de degustação de azeites do Alentejo no "lounge premium" da TAP situado no aeroporto de Lisboa.