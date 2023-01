créditos: Prémio Arquivo.pt 2023

O Arquivo.pt guarda e disponibiliza para consulta pública milhões de páginas recolhidas da web desde a década de 1990. É um, como o nome indica, um arquivo dedicado à história da Internet.

O Prémio Arquivo.pt 2023 tem como objetivo distinguir projetos — individuais ou de grupo — que melhor promovam a utilização dos seus recurso ou que encontrem aplicações úteis para os mesmos.

As candidaturas estão abertas até de 4 de maio.

O primeiro classificado vencerá um prémio de dez mil euros, o segundo lugar do pódio leva para casa três mil euros e a medalha de cobre será agraciado com 2 mil euros. Os vencedores serão anunciados durante o Encontro Ciência 2023.

Os trabalhos apresentados a concurso podem ser de qualquer área, como por exemplo Educação, História, Sociologia, Comunicação, Saúde ou Informática.

Saiba como concorrer aqui.

Se tiver curiosidade para viajar no tempo, aos primórdios do SAPO24, clique aqui. Se precisar de inspiração, aqui ficam os vencedores do Prémio Arquivo.pt de 2022.