O acidente ocorreu por volta das 20h deste domingo.

Um cidadão espanhol, de 42 anos, morreu hoje na sequência de um despiste de mota, na autoestrada A28, em Outeiro, Viana do Castelo, disse à Lusa fonte da GNR.

Segundo a fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, o acidente ocorreu cerca das 20:00, ao quilómetro 78.30 no sentido sul/norte, no sentido Viana do Castelo-Caminha.

Ao local compareceram os bombeiros voluntários e a GNR de Viana do Castelo.