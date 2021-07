Questionado pelos jornalistas, tendo em conta que o compromisso de agenda do líder do PSD conhecido era às 21 :00, em Setúbal, e a apresentação da coligação Dar voz à Amadora estava agendada para as 19:00, o vice-presidente do PSD pediu para “não se inventarem problemas que não existem”.

“Está noutro local no distrito de Setúbal, não sei qual é a agenda dele, a única coisa que sei é que tem um compromisso à mesma hora, sinceramente não sei qual é o problema”, disse, afirmando que a sua presença é que poderia causar desconforto e não o contrário, quando questionado se a ausência de Rui Rio não demonstrava desconforto com a candidatura.

David Justino salientou que “metade da comissão permanente do PSD” estava presente no local, e frisou que Rui Rio já se pronunciou acerca de Suzana Garcia e já reuniu com a candidata escolhida pelo PSD para encabeçar a coligação Dar voz à Amadora.

No seu discurso, David Justino enalteceu as qualidades da candidata à presidência da autarquia da Amadora, reconhecendo que não a conhecia de início, mas que a veio a admirar pela sua “autenticidade”, depois de ter estado um fim de semana inteiro a ver imagens e declarações suas.

“Não costumo dar o meu aval sem saber com quem estamos a lidar”, começou por dizer, sublinhando que, no final, o partido tem “uma grande mulher e uma grande candidata à Amadora pela sua autenticidade e frontalidade” que o impressionou.

Justino deixou algumas críticas à esquerda que tem dirigido a câmara da Amadora nos últimos anos, considerando que “enche a boca a falar de desigualdade, mas é a primeira a empurrar as pessoas para baixo e a não lhes dar oportunidades”.

“Não deixa as pessoas a sair dos seus ‘guetos’. O desafio que se coloca é enorme para candidata e para as forças que apoiam. Vamos lançar uma lança não em África, mas na Amadora”, retorquiu.

Também o presidente do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, teceu variados elogios a Suzana Garcia, afirmando rever na candidata “uma mulher corajosa, carismática e sem medo de dizer o que pensa, do confronto e dos combates políticos”.

Francisco Rodrigues dos Santos fez várias dicotomias entre a esquerda e a direita, elencando as diferenças entras as políticas dos dois quadrantes e aquilo que foi feito no concelho da Amadora, reconhecendo não conhecer o segredo para o sucesso, mas deixando um conselho à candidata:

“Não tente agradar a todos ou não vai ter sucesso”, disse.

O líder centrista frisou também ser esta uma “candidatura de liberdade”, na qual se irá “perguntar às pessoas não de onde vêm, mas para onde querem ir”, salientando que a esquerda “sempre que se sente ameaçada tenta ofender”.

À semelhança dos anteriores apoiantes, também Pedro Soares Pimenta, presidente do Partido da Terra (MPT) salientou as qualidades de Suzana Garcia, considerando que a candidata já demonstrou “ser integra, determinada e com convicções”.

“Muito se falou desta candidatura de Suzana Garcia, a minha resposta é medo, medo de perder os lugares de poltrona”, acusou Pedro Soares Pimenta, criticando as forças políticas que têm “desgovernado a Amadora há 24 anos num marasmo político criado pelo PS”.

De acordo com o líder do MPT, a Amadora necessita de “um ambiente mais limpo, mais espaços verdes, de uma redução drástica da poluição sonora, de uma política empenhada em combater as alterações climáticas”.

“A Suzana Garcia é uma pessoa bem preparada, contra o imobilismo, está na hora de dar voz à Amadora”, salientou.

A advogada e ex-comentadora televisiva Suzana Garcia, que encabeça a coligação Dar Voz à Amadora, comprometeu-se hoje a tornar o concelho mais seguro, com mais espaços verdes e sem problemas habitacionais para os mais desfavorecidos.

Suzana Garcia apresentou-se hoje à corrida à presidência da autarquia numa cerimónia que decorreu no parque central da Amadora, numa coligação que junta PSD, CDS-PP, Partido Democrático Republicano (PDR), Aliança e Partido da Terra (MPT).

Ao final do dia, minutos depois da chegada da candidata ao parque central da Amadora, onde decorreu a cerimónia de apresentação da candidatura da coligação, caiu o ecrã gigante colocado no local, devido ao vento que soprava.

Entre discursos houve espaço para números musicais, com a amiga da candidata Sónia Costa, a interpretar o single “Não te deixes cair” e para dois solos de violino, uma vez que, o hino da campanha composto por DJ Matiksoul não pode ser apresentado dado não haver ecrã para transmitir.

O discurso do líder do PDR, que estava ausente, também não foi possível de visualizar.

A cerimónia contou ainda com o anúncio dos candidatos às freguesias do concelho da Amadora e à presidência da Assembleia Municipal.

Para a corrida à presidência da autarquia da Amadora foram até agora anunciadas as candidaturas de Deolinda Martin (BE), António Borges (CDU)e José Dias (Chega).

As eleições autárquicas estão marcadas para 26 de setembro.