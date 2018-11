O vice-presidente dos EUA, Mike Pence, visita o Japão na próxima semana para discutir, entre outras questões, matérias relacionadas com a Coreia do Norte e outras questões do foro diplomático.

O secretário-chefe de gabinete do Japão, Yoshihide Suga, anunciou hoje que Pence manterá conversações com o primeiro-ministro Shinzo Abe e outros funcionários de topo durante a sua visita agendada para segunda e terça-feira. Suga disse que a vinda de Pence será uma “oportunidade ideal” para os dois lados discutirem a Coreia do Norte, a China e outras questões regionais, bem como para reafirmarem a sua cooperação, mas garantiu que o dossiê das relações comerciais não deverá ser abordado. A visita ao Japão acontece antes de Pence marcar presença numa reunião da Associação de Nações do Sudeste Asiático em Singapura e de uma cimeira da Cooperação Económica Ásia-Pacífico na Papua Nova Guiné, em representação do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Na terça-feira, o Presidente norte-americano afirmou estar “muito satisfeito” com as negociações sobre a desnuclearização da Coreia do Norte e que esperava voltar a reunir-se com o líder norte-coreano, Kim Jong-un, no início de 2019.