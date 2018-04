À agência Lusa, o comissário Carlos Martins, do Comando Distrital de Leiria da PSP, salientou a importância do sistema, “fundamental para o sentimento de segurança de quem vive ou de quem se desloca à zona abrangida” pela videovigilância.

“Há outras mais-valias, como a prevenção da criminalidade e a dissuasão da prática de crimes ou de delitos contraordenacionais”, adiantou Carlos Martins, realçando ainda a vantagem para “a ação direta e mais rápida por parte da PSP e no âmbito da investigação, dado que podem ser recolhidas imagens para processos no âmbito da investigação criminal”.

A videovigilância compreende a área entre a rua capitão Mouzinho de Albuquerque, rotunda do Emigrante, rotunda do Sinaleiro e rua Machado Santos, “centrando-se, sobretudo, no centro histórico da cidade de Leiria”, acrescentou.

O sistema vai ser gerido no centro de comando e controlo do da PSP em Leiria que, além desta valência, inclui a gestão das ocorrências comunicadas via 112, a supervisão dos meios operacionais e das ocorrências policiais em tempo real na área da PSP em todo o distrito, entre outras.