“O Governo não deixou cair nenhuma proposta, apresentou à Concertação Social um conjunto de questões, uma das quais tinha a ver com uma diferenciação contributiva das diferentes formas de contrato”, disse o ministro, à margem do primeiro Encontro Nacional dos Núcleos de Planeamento e Intervenção de Sem-Abrigo (NPISA), promovido pelo Instituto da Segurança Social, em Lisboa.

“O processo não está fechado”, adiantou Vieira da Silva, que comentava desta forma uma notícia divulgada hoje pelo Jornal de Negócios, que escreve que o “Governo desiste de subir TSU a contratos a prazo”, acrescentado que não avançam “nem [o] agravamento da TSU para contratos a prazo, nem uma taxa agravada sobre empresas com elevados níveis de rotação de pessoal”.

Vieira da Silva sublinhou que “o objetivo de criar um incentivo para que as empresas recorram menos a esse tipo de contratação, que de alguma forma possa significar um agravamento das condições das empresas que recorrem de forma excessiva aos contratos a termo certo, permanece no programa do Governo e nos seus objetivos”.

“Nos próximos tempos temos o compromisso de apresentar à Concertação Social proposta nesse sentido”, sublinhou.