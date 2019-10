Hoje de manhã, um dia após as eleições ganhas pelo PS, eram cerca de 20 as pessoas que circulavam pelo Largo Bento de Gões, bem no centro de Vila Franca do Campo: algumas estavam sentadas nos bancos, havia um trabalhador que inspecionava os papéis de estacionamento nos carros - não o vimos passar uma única multa -, uma senhora passeava o cão e pouco mais.

Carlos, reformado, na casa dos 70, diz que foi votar, vai "sempre". No entanto, e mesmo desconhecendo o indicador que atira Vila Franca do Campo para o topo da tabela de abstenção em todo o país, diz compreender "o descontentamento".

"Há tanta asneira, tanta gente desmotivada, as pessoas acabam por ter razão. Já viste o que é, ver tantas notícias, tanta coisa da justiça, e tudo prescreve, não acontece nada a ninguém", atira à agência Lusa.

O facto de as eleições serem para a Assembleia da República e não de índole regional tem também um peso nos dados da abstenção, acredita o micaelense, para quem "as pessoas votam nos candidatos dos Açores, as pessoas estão mais próximos do Governo" Regional do que do da República.