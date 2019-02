Entre as medidas recomendadas pelo PEV, destacam-se a “ampliação da bolsa de fogos municipais para as vítimas de violência doméstica no seu processo de autonomização” e a melhoria “do dispositivo de emergência na deteção e prevenção de crimes de violência doméstica e de proteção da vítima”.

Por seu turno, o documento do PAN solicita à autarquia lisboeta, liderada pelo socialista Fernando Medina, “a concretização, ainda em 2019, de uma campanha de sensibilização de grande impacto” sobre a violência de género, a realização de “ações de formação sobre violência na intimidade”, bem como a “elaboração ou conclusão do II Plano Municipal de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e de Género do Município de Lisboa” até ao final do primeiro semestre.

Os deputados municipais solicitaram também, através de uma recomendação do PSD, informação sobre o número de habitações sociais atribuídas às vítimas de violência doméstica nos últimos três anos.

Já as moções do BE e dos independentes, visam “exigir ao Governo e à Assembleia da República que tomem o combate à violência de género como prioridade política efetiva”.

Além da recomendação, o PAN apresentou uma moção para apelar ao Governo "a necessidade de aumento do montante máximo da moldura da pena aplicável ao crime de violência doméstica para mais de cinco anos".