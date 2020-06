Longe estava a ideia de que alguma vez as Festas de Lisboa iriam ficar paradas. Sem arraiais como sempre teve e que ontem não se viram, sem manjericos e sardinhas pelas ruas na noite de Santo António. Sem o andor do padroeiro do povo a cruzar as ruelas no dia de hoje, 13 de junho, a assinalar a data que é sua pela morte.

Todavia, se as tradições não se podem cumprir na sua totalidade, há que fazer delas memória. Porque Santo António será sempre da cidade, mesmo que uma pandemia venha travar a alegria nas ruas.

Pedro Teotónio Pereira, coordenador do Museu de Lisboa — Santo António, explica ao SAPO24 o que mudou este ano e o que se pode manter.

"As festas são marcadas por coisas que este ano não se verificam, mas que normalmente acontecem sempre. Costuma haver arraiais espalhados pela cidade, as marchas na Avenida, a tradicional procissão de Santo António que percorre agora o bairro de Alfama e que este ano não se faz", enumera.

Na igreja, apenas se mantém a missa festiva, às 12h00, presidida por D. Joaquim Mendes, bispo auxiliar de Lisboa, seguida da bênção à cidade, a Portugal e ao mundo com a relíquia do Santo, bem como as missas com Responsório de Santo António, às 11h00 e às 17h00, que terminam também com a bênção com a relíquia — tudo pode ser acompanhado online. E, para assinalar a procissão que não se faz mas não se esquece, o Museu entrou em ação.

"Vamos marcar a data de alguma forma, vamos ter em exposição umas peças criadas pelos irmãos Baraça, de Barcelos, com a procissão de Santo António — são cerca de 330 figuras de uma procissão atual. E vamos ter também uma instalação multimédia do que foi o arraial de Santo António do ano passado, no largo de S. Miguel, em Alfama, para que as pessoas tenham um cheirinho do que foram as festas e do que vão ser no futuro", atira convicto.

Mas o Museu vai mais longe, porque Santo António e os seus devotos têm muitas histórias a contar. "Realmente é um Santo muito popular e há muito esta tradição de ser casamenteiro e de encontrar os objetos perdidos. Portugal levou esta tradição para o Brasil, para a Índia, para todo o mundo. É mesmo dos santos mais populares do mundo", começa por explicar.

Enquanto houver Santo António

Lisboa não morre mais

Lisboa é sempre a namoradeira

Tantos derrices que já até fazem fileira

Não digas sim, não me digas não

Amar é destino, cantar é condão

Uma cantiga, uma aguarela

Um cravo aberto debruçado da janela

Aqui ou onde a devoção a Santo António chegou pela mão dos portugueses, a fama de casamenteiro — como cantada também por Amália Rodrigues, com versos de Norberto de Araújo — é aquela que acaba por ter mais impacto, principalmente pela "pressão que as pessoas fazem, de alguma forma, para que se cumpra o pedido" relacionado com questões amorosas, justifica Pedro Teotónio Pereira.

E, para que tudo se cumpra e as moças arranjem o noivo desejado, existem as mais estranhas tradições — a maior parte delas caídas em desuso. "Normalmente, quando havia este pedido ao Santo António, as raparigas viravam-no para a parede ou de cabeça para baixo. Havia ainda situações mais dramáticas em que penduravam a imagem do Santo dentro de um poço, até que se cumprisse o pedido. Era uma forma de o pressionar", afirma.

"No fundo, são alguns sinais desta proximidade que as pessoas têm com Santo António e da devoção que sentem, quase como se estivessem com um familiar. Por isso zangam-se, mas também fazem as pazes. Por exemplo, havia a ideia de tirar o Menino Jesus do colo de Santo António enquanto não se cumprisse o pedido. Depois, quando se cumpria, devolvia-se o Menino Jesus, mas com um vestido novo", conta o coordenador do Museu.

Todavia, algumas tradições perduram ainda na atualidade — algumas delas adaptadas. "A tradição dos casamentos de Santo António foi uma coisa que ficou. Vem desta ideia muito antiga do Santo casamenteiro, que ajudava as raparigas a casar. A partir dos anos 50 foram instituídos estes casamentos coletivos, pela Câmara Municipal de Lisboa, como uma forma de ajudar os casais com algumas dificuldades económicas", explica.

Por outro lado, há tradições que nos parecem mais absurdas que também se modernizaram, conta Pedro Teotónio Pereira. "Há descrições que nos vêm do Brasil em que as raparigas metem a imagem de Santo António no congelador ao pé das fotografias do casal que querem que fique junto", conta.