Emmanuel Macron esteve hoje em Beirute, dois dias depois do desastre originado por duas violentas explosões que provocaram dezenas de mortes e milhares de feridos, para oferecer a ajuda da França e reunir com autoridades locais, junto das quais se disponibilizou para organizar um programa para a reconstrução do país.

“Independentemente do que se pensa dos líderes libaneses, que legitimidade tem ele para se apresentar como o seu salvador?”, disse hoje o líder do Partido Socialista francês, Olivier Faure, na sua conta pessoal da rede social Twitter, mostrando-se “perplexo” com o discurso de Macron.

No Líbano, o Presidente francês tinha proposto “um novo pacto político” naquele país, adiantando que regressará no início de setembro para acompanhar o seu desenvolvimento.