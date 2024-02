Num vídeo publicado esta segunda-feira, Yulia Navalnaya acusa as autoridades russas de esconderem o corpo do marido enquanto esperam que os vestígios do veneno novichok com que o envenenaram desapareçam.

Além disso, promete nomear os envolvidos na morte do marido e a razão pela qual este morreu.

"O meu marido não poderia ser vencido. E foi exatamente por isso que Putin o matou. Vergonhoso, cobarde, sem o olhar nos olhos ou dizer o nome dele", diz Yulia.

"E, por mais vis e cobardes que sejam, agora escondem o corpo dele, não o mostram, não o dão à mãe, e estão a mentir e a esperar que os vestígios de mais um dos novichoks de Putin desapareçam", acrescenta.

“Quero viver numa Rússia livre, quero construir uma Rússia livre. Continuarei o trabalho de Alexei Navalny”, diz ainda.

Pede também que fiquem do lado dela e que "partilhem a raiva comigo". "Raiva, raiva, ódio contra aqueles que ousaram matar o nosso futuro", refere.

Este vídeo foi partilhado depois do porta-voz de Navalny informar que a mãe e o advogado foram impedidos de ver o seu corpo na morgue esta manhã.

Navalny, que era o líder da oposição mais proeminente na Rússia, estava atrás das grades desde que regressou a Moscovo, após recuperar de envenenamento na Alemanha, em 2021.

O opositor de Putin morreu numa prisão penal no Ártico na passada sexta-feira, e as autoridades alegaram que terá desmaiado após uma caminhada.