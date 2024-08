Yulia Navalnaya, viúva do 'ex-inimigo número um' do Kremlin, Alexei Navalny, e exilada da Rússia, disse hoje estar muito satisfeita com a libertação de prisioneiros políticos no âmbito de uma importante troca entre Moscovo e Ocidente.

“É uma grande alegria! Cada libertação de um preso político é uma vitória imensa e uma alegria. Ninguém deve ser refém de Putin, sofrer tortura e morrer nas prisões de Putin”, escreveu nas redes sociais Yulia Navalnaya. Entretanto, uma porta-voz da viúva de Alexei Navalny, que morreu na prisão em fevereiro, disse na rede social X (antigo Twitter) que a vice-Presidente dos EUA, Kamala Harris, telefonou a Navalnaya. Harris expressou “o seu apoio” e elogiou “a contribuição de Alexei Navalny e da sua mulher para a luta por uma Rússia democrática”. A Casa Branca confirmou hoje que tinha tentado libertar o opositor.