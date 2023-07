“Saúdo o regresso do Brasil aos grandes palcos mundiais”, disse Ursula von der Leyen, ladeada pelo Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante uma declaração sem direito a perguntas, depois de uma reunião à margem da primeira cimeira em oito anos da União Europeia (UE) com os países da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC), em Bruxelas.

Por causa da invasão da Rússia à Ucrânia, acrescentou von der Leyen, a UE “precisa dos seus parceiros mais próximos”.