De acordo com o Jornal de Notícias (JN), que cita a imprensa angolana, a turbulência foi registada quando o avião da Hi Fly, mas ao serviço da TAAG, sobrevoava a República Democrática do Congo.

Imagens partilhadas pelos passageiros dão conta de tabuleiros e comida no chão e ouvem-se crianças a chorar. São também visíveis danos no interior do avião.

Em comunicado, a TAAG explicou que os problemas sentidos a bordo tiveram origem nas "condições meteorológicas" que se verificaram. Por esse mesmo motivo, a companhia aérea foi obrigada a reprogramar outro voo com destino a Lisboa.

A empresa garante ainda que acionou "de imediato e de forma preventiva" os serviços de emergência.