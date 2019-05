“A partir do próximo dia 5 de dezembro será iniciada uma operação aérea de ligação entre Toronto e a Terceira. Esta operação é levada à prática pela Azores Airlines e decorrerá até ao dia 22 de outubro de 2020”, adiantou a secretária regional dos Transportes e Obras Públicas, Ana Cunha, em Angra do Heroísmo, numa conferência conjunta com a secretária regional da Energia, Ambiente e Turismo, Marta Guerreiro.

No total, serão realizadas entre dezembro de 2019 e outubro de 2020 mais 30 rotações do que em igual período no ano anterior, o que corresponde a mais 11.160 lugares e a um aumento de 176%.

“Serão oferecidas 47 rotações, correspondendo a 94 voos entre Toronto e a Terceira, 17 dos quais no inverno e 30 no verão”, avançou Ana Cunha, acrescentando que no total serão disponibilizados 17.484 lugares.

O executivo açoriano vai ainda lançar um concurso público para a realização de ações de 'marketing' e de promoção do destino junto do mercado canadiano, mas não são conhecidos ainda os valores do investimento.

“O mercado norte-americano é um dos mercados identificados no PEMTA [Plano Estratégico e de Marketing para o Turismo dos Açores] como um dos mercados estratégicos”, frisou a secretária regional do Turismo, destacando o crescimento já verificado no número de turistas e nas receitas provenientes desse mercado.