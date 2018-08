A atriz italiana Asia Argento, uma das vozes do movimento #MeToo, terá chegado a acordo com um jovem que a acusou de agressão sexual, quando ele tinha 17 anos e ela 37, avançou o The New York Times.

A atriz e realizadora italiana está entre as dezenas de mulheres que denunciaram uma série de casos que vão desde comportamentos sexuais abusivos a acusações de violação por parte do produtor norte-americano Harvey Weinstein. O chamado ‘escândalo Weinstein’ rebentou em outubro do ano passado, com a publicação de artigos no jornal The New York Times e na revista The New Yorker.

Asia Argento acabou por tornar-se um dos rostos do movimento #MeToo (#EuTambém, na tradução em português, e usado como frase-chave para o movimento de denúncia e combate a assédio sexual de mulheres, espoletado pelas denúncias contra Harvey Weinstein). Em maio, no Festival de Cinema de Cannes, França, discursou contra o assédio e revelou ter sido violada ali por Harvey Weinstein em 1997, quando tinha 21 anos.

De acordo com o The New York Times, num artigo disponibilizado no seu ‘site’, depois disso, Asia Argento terá chegado a acordo com o jovem ator e músico Jimmy Bennett, que a acusou de o ter “agredido sexualmente, no quarto de um hotel na Califórnia, quando ele tinha 17 anos e ela 37”. O jornal recorda que naquele estado norte-americano a idade de consentimento para relações sexuais é aos 18 anos.

A acusação não chegou a ser formalizada na justiça.