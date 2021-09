Conta o The Guardian que, na cratera do vulcão, são visíveis fontes de lava que cobrem o chão, bem como nuvens de gás vulcânico a pairar. A mesma área tem sido local de um grande lago de lava em vários momentos ao longo do passado eruptivo do Kilauea.

Embora esteja em nível de alerta — e em aviso vermelho para a aviação —, a erupção não se encontra numa área com casas e está inteiramente contida dentro do parque nacional dos Vulcões do Havai.

Na quarta-feira, as autoridades informaram que tinha sido detetado um aumento da actividade sísmica modificações no solo, pelo que a vigilância tem sido mantida.

A última grande erupção do Kilauea deu-se em 2018, tendo destruído mais de 700 casas e deslocado milhares de residentes. Antes desse momento, o vulcão tinha entrado em erupção lenta durante décadas, mas na sua maioria não em zonas residenciais densamente povoadas.

O vulcão Kilauea situa-se no sudeste da Grande Ilha do Havai, onde vivem cerca de 185 mil pessoas. A 1.200 metros de altitude, o Kilauea é um dos mais ativos no mundo e um dos cinco existentes naquele arquipélago norte-americano, estando em erupção contínua desde 1983.