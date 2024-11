Em comunicado enviado às redações, a empresa explica que os dados fornecidos pela SIBS Analytics mostram que, analisando apenas as operações de cartões estrangeiros, o crescimento foi de 1%.

A restauração esteve no topo dos setores com maior atividade por parte dos estrangeiros, com mais de 40% das transações. Com 18% das transações seguiram-se os supermercados e com cerca de 5% o setor de transportes de passageiros. No que diz respeito ao ticket médio, o valor foi de 34 euros. Já isolando apenas os dados de cartões estrangeiros, o valor médio foi de 36 euros.

Analisando as operações dentro do recinto da Web Summit, o SIBS Analytics registou mais de 78 mil transações efetuadas, com um ticket médio de 12,30 euros. Do total de operações, 79% foram realizadas por cartões de 110 nacionalidades diferentes. No TOP 5 de nacionalidades, o Reino Unido voltou a assumir o primeiro lugar, com 10.9% das transações estrangeiras, seguido da Alemanha (9.5%), Estados Unidos da América (5.9%) e Ucrânia (5.8%).

De uma forma geral, durante os três dias, a hora de almoço (13h) foi o momento com maior fluxo de operações. O primeiro dia, 12 de novembro, destacou-se com 6.806 transações, seguido do dia 13 com 6.328, nesse horário. O último dia contou apenas com 4.345 transações.

A SIBS assegurou mais uma edição cashless da Web Summit, disponibilizando mais de 250 terminais de pagamento e equipas dedicadas em exclusivo, assegurando toda a infraestrutura e soluções de pagamento no recinto.