Segundo o site Downdetector, que informa acerca de cortes de serviços digitais através de reportes de utilizadores, as três redes sociais apresentam falhas desde cerca das 16h30.

De acordo com a agência espanhola Efe, utilizadores de países como os Estados Unidos, México, França, Roménia, Noruega, Geórgia, Grécia já registaram no portal Downdetector que estão a ter problemas.

No caso da aplicação de troca de mensagens WhatsApp, quando os utilizadores enviam mensagens, aparece o ícone de um relógio e a mensagem não é enviada.

No caso do WhatsApp, são registadas já mais de 5.500 queixas de utilizadores. No caso do Instagram, os registos apontam também mais de 3.600 falhas, enquanto no Facebook são apontadas cerca de 3.900 até às 17h00.

No Twitter, o Instagram já reagiu ao sucedido. "O Instagram e os amigos estão a passar por um momento difícil e podem estar com problemas para utilizá-los. Tenham paciência connosco, estamos a resolver!", pode ler-se.

Também o Facebook publicou um pequeno esclarecimento. "Estamos cientes de que algumas pessoas estão a ter problemas para aceder às nossas aplicações e produtos. Estamos a trabalhar para que as coisas voltem ao normal o mais rápido possível e pedimos desculpas por qualquer inconveniente".