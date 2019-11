“Esperamos que [os socialistas portugueses] atendam ao nosso pedido e que tomem as medidas e corrijam esta deriva de declarações”, disse à agência Lusa o secretário-executivo responsável pelas Relações Internacionais do PSOE, Héctor Gómez.

Uma declaração com a posição dos socialistas espanhóis foi enviada hoje ao presidente da Câmara Municipal de Lisboa, o socialista Fernando Medina, e ao responsável pelas Relações Internacionais do PS, Francisco André.

Uma moção aprovada na terça-feira na Assembleia Municipal de Lisboa com os votos do PS, critica “a repressão do povo catalão” e exige a liberdade dos “presos políticos”, em alusão a 12 políticos condenados no julgamento dos responsáveis catalães envolvidos na tentativa de independência da Catalunha em 2017.

Para Héctor Gómez a posição “muito infeliz” dos membros do PS “não ajuda” à estabilidade institucional em Espanha e apenas “dá alento a uma minoria na Catalunha que não respeita a vontade do povo catalão no sentido da convivência pacífica”.