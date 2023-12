O Presidente da Ucrânia agradeceu hoje a decisão do Conselho Europeu de avançar com as negociações de adesão à União Europeia e descreveu o dia como histórico para todos os que "lutam pela liberdade".

“O Conselho Europeu decidiu iniciar as negociações com a Ucrânia e a Moldova, agradeço a todos os que trabalham para que isto acontecesse e todos os que ajudaram. Hoje felicito cada ucraniano”, escreveu Volodymyr Zelensky na rede social X (antigo Twitter), instantes depois de o presidente do Conselho, Charles Michel, anunciar a decisão. Zelensky acrescentou que a História “é feita pelos que não estão cansados de lutar pela liberdade”. O Conselho Europeu decidiu hoje abrir as negociações formais de adesão à União Europeia (UE) com a Ucrânia e a Moldova, anunciou o presidente da instituição, falando num “sinal claro de esperança” para estes países. “O Conselho Europeu decidiu abrir negociações de adesão com a Ucrânia e a Moldova”, anunciou Charles Michel, numa publicação na rede social X (antigo Twitter), após horas de discussões entre os chefes de Governo e de Estado da UE, reunidos hoje em cimeira europeia, em Bruxelas, um encontro marcado pelas ameaças húngaras de veto a decisões como a agora conhecida. Para o presidente do Conselho Europeu, este é “um sinal claro de esperança para os cidadãos destes países e para o continente” europeu. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram