O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou esta quarta-feira que as suas forças conseguiram recuperar o controlo de várias localidades que tinham sido ocupadas pelas forças russas na região de Kharkiv, avança a AFP.

Na segunda-feira, Zelensky tinha antecipado o anúncio de "grande notícias" sobre a contraofensiva levada a cabo pelas forças ucranianas naquela região.

"Esta semana, temos boas notícias da região de Kharkiv", onde há "localidades nas quais a bandeira ucraniana voltou" a ser hasteada, disse o presidente ucraniano na manhã de quarta-feira, sem dar mais detalhes.

Ao final do dia, Zelensky confirma o sucesso da operação militar: "Não é o momento para divulgar os territórios onde a bandeira da Ucrânia voltou a ser erguida, mas sim para agradecer aos soldados paraquedistas pela sua bravura e heroísmo", disse num vídeo que acaba de ser divulgado pelo governo ucraniano.

"Quero também expressar gratidão a todos os regimentos de artilharia pelo sucesso em atingir os alvos onde os ocupantes estavam concentrados".

Entretanto, foi divulgado na rede Telegram outro vídeo cuja descrição diz que "soldados ucranianos removeram a bandeira vermelha depois de terem libertado o território". O território a que se refere fica perto de Balakleya, em Kharkiv.

Na semana passada, a Ucrânia tinha lançado uma contraofensiva nas regiões ocupadas pela Rússia, em Kherson, no sul do país. Nos últimos dias, os observadores tinham informado sobre um suposto avanço das forças ucranianas na região de Kharkiv, mas estas afirmações não puderam ser confirmadas com fontes independentes.

A região de Kharkiv está parcialmente ocupada pelo exército russo desde que este iniciou a invasão da Ucrânia, em 24 de fevereiro. A cidade homónima - a segunda maior do país - costuma ser alvo de bombardeamentos, mas as forças russas não conseguiram conquistá-la.

(Notícia atualizada às 22h40)

*Com AFP