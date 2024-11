“Já existem onze mil na região de Kursk. Vemos um aumento no número de norte-coreanos, mas nenhum aumento na reação dos nossos parceiros ocidentais”, lamentou o presidente ucraniano no seu discurso diário.

O Presidente da Rússia recebeu hoje a chefe da diplomacia norte-coreana, uma reunião que ocorreu dias depois de a diplomata norte-coreana ter afirmado, durante um encontro com o homólogo russo, Serguei Lavrov, que Pyongyang apoiará Moscovo “até à vitória” na guerra contra a Ucrânia.

A Coreia do Norte e a Rússia não confirmaram explicitamente o destacamento norte-coreano, mas argumentaram que a sua cooperação militar está em conformidade com as leis internacionais.

De acordo com avaliações dos serviços secretos norte-americanos, sul-coreanos e ucranianos, a Coreia do Norte terá deslocado de dez mil a doze mil soldados para a Rússia.

Se lutarem contra as forças ucranianas, será a primeira participação da Coreia do Norte num conflito de grande escala desde o fim da Guerra da Coreia de 1950-53.